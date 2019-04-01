  • 2 Апрель 2019
USD 08.11.2018 66.0918 +0.1006
USD ММВБ 12:18 65.4631  
EUR 08.11.2018 75.6817 +0.3659
EUR ММВБ 12:18 73.3248  
Нефть($) 02.04.2019 69.23 +0.09
Нефть(p) 02.04.2019 4575.54 +12.91

Как обезопасить балкон или лоджию от пожара

Автор:


© Фото: Кирилл Брага / РИА «Новости»

Темы дня

«Санкт-Петербург.ру» изучил рекомендации МЧС и подробно рассказывает о правилах безопасности.

Пожар само по себе явление очень страшное, люди теряют годами нажитое добро, остаются без крыши надо головой, теряют близких. За 2018 год в Петербурге МЧС зарегистрировало 2731 пожар, в котором погиб 91 человек, а с наступлением весны пожаров в жилых квартирах становится в разы больше, и зачастую виноваты в этом именно балконы.

Представьте, что вышли ненадолго из дома, а вернувшись обнаружили квартиру в огне. Как обезопасить себя от такого – такие вопросы решаются достаточно просто. Основной причиной пожаров на балконах и лоджиях жилых домов является неосторожное обращение с огнем. Это может быть и детская шалость, и непогашенная сигарета, брошенная жильцами расположенных выше этажей.

Самое главное – как бы жарко ни было в квартире, если уходите из дома, то не оставляйте открытым окно на лоджии. Никто не защищен от попадания случайного окурка с верхних этажей здания. Чтобы обезопасить себя в остальное время, рекомендуется вставить в раму сетку, которая не допустит падения горящего окурка.

Также самое простое правило гласит: если на балконе ничего нет, то и загореться нечему. Ни в коем случае не храните бензин и другие горючие жидкости на балконе, они могут загореться от малейшей искры. Также запрещается складировать легковоспламеняющиеся вещи, например, стопки макулатуры, старую мебель, теплую одежду. Все это может стать пищей для бушующего пламени. От высокой температуры (из-за огня) стекла квартиры легко могут лопнуть, и это приведет уже к возгоранию жилой площади.

Пожар – это страшное бедствие и не стоит пренебрегеать техникой противопожарной безопасности. Храните на балконе огнетушитель, на дворе XXI век и они продаются повсеместно, или поставьте хотя бы ведро с песком. Сложность тушения пожаров на балконах и лоджиях заключается в том, что зачастую приходится разворачивать высотную технику, а это занимает дополнительное время.

Другие важные правила безопасного использования балконов предписывают хранение чистящих веществ и аэрозолей в металлических ящиках, прикрытых сверху плотными крышками или несгораемым материалом. Если у вас имеется пожарный люк или лестница, то всегда держите проход к ним свободными. Вы в праве требовать того же от соседей, ведь это может спасти вашу жизнь во время пожара.

Если не удалось предотвратить пожар, первым делом позвоните в МЧС по номеру «01» со стационарного или «101» с мобильного телефона. Сообщите дежурному, что горит, точный адрес пожара, подъезд, этаж и код домофона. В ожидании пожарных выведите на улицу детей и престарелых, сообщите соседям о пожаре. Попытайтесь потушить огонь подручными средствами (водой, стиральным порошком, мокрой плотной тканью, землей из-под цветов и т. п.). Если самостоятельно справиться с огнем не удается, то немедленно покиньте балкон, плотно закрыв за собой дверь и форточки, не создавайте сквозняк. И помните, что пожар намного легче предотвратить, чем потушить.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Доставка еды - Достаевский

    Лучшее в Петербурге

    Где найти рамэн в Петербурге: шесть мест со вкусным японским супом

    Рамэн (или рамен) придумали в Китае, но само блюдо одновременно принадлежит еще японской и корейской кухне. В каждой стране у него свое название. В России популярным он стал пару лет назад – тогда в Петербурге открылось сразу несколько заведений, специализирующихся на супе. Шумиха вокруг рамэна приутихла, некоторые места закрылись (к сожалению), остались самые стойкие и вкусные. «Санкт-Петербург.ру» исследовал некоторые из них.

    читать далее →

    Все развлечения мира: игровые автоматы в Петербурге

    «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где в Северной столице можно спасти мир от зомби или прокатиться на спорткаре. Виртуальном, разумеется.

    читать далее →

    Первый в России: главные факты о Витебском вокзале

    Что значит «палец императора» в истории вокзала, кто управлял первым паровозом России и другие интересные факты в материале «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Как обезопасить себя и близких, если внезапно отключили электричество

    Главное управление МЧС России по Петербургу опубликовало несколько полезных советов, чтобы «темное время» прошло без происшествий.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Зачем зажигают Ростральные колонны, и откуда они вообще появились на стрелке Васильевского острова

    «Ростральные колонны» – то словосочетание, которое могут выговорить лишь коренные петербуржцы, а историю их появления и жизни на В.О. не знают порой и они. «Санкт-Петербург.ру» начитался про такой нынче редкий «огонь на Неве» и рассказывает достоверные факты и любопытные легенды о нем.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    01.04.19
    Новый магазин натуральной косметики и товаров для здоровья открылся в Петербурге
    21.03.19
    Уникальные условия аренды дизельгенераторов
    21.03.19
    Глаукома и катаракта как самые распространенные глазные заболевания
    21.03.19
    Компания «Пауэрз» увеличила объемы поставок линзовых компенсаторов
    12.03.19
    Выбираем отопительные котлы и водонагреватели
    07.03.19
    Продукция компании Comfer в Петербурге: самовывоз и всегда удобная доставка
    07.03.19
    Главные события футбольного мира вывели «Зенит-арену» в рейтинг самых посещаемых стадионов
    04.03.19
    Деревянные лестницы и их преимущества

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram