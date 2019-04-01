Как обезопасить балкон или лоджию от пожара

Пожар само по себе явление очень страшное, люди теряют годами нажитое добро, остаются без крыши надо головой, теряют близких. За 2018 год в Петербурге МЧС зарегистрировало 2731 пожар, в котором погиб 91 человек, а с наступлением весны пожаров в жилых квартирах становится в разы больше, и зачастую виноваты в этом именно балконы.

Представьте, что вышли ненадолго из дома, а вернувшись обнаружили квартиру в огне. Как обезопасить себя от такого – такие вопросы решаются достаточно просто. Основной причиной пожаров на балконах и лоджиях жилых домов является неосторожное обращение с огнем. Это может быть и детская шалость, и непогашенная сигарета, брошенная жильцами расположенных выше этажей.

Самое главное – как бы жарко ни было в квартире, если уходите из дома, то не оставляйте открытым окно на лоджии. Никто не защищен от попадания случайного окурка с верхних этажей здания. Чтобы обезопасить себя в остальное время, рекомендуется вставить в раму сетку, которая не допустит падения горящего окурка.

Также самое простое правило гласит: если на балконе ничего нет, то и загореться нечему. Ни в коем случае не храните бензин и другие горючие жидкости на балконе, они могут загореться от малейшей искры. Также запрещается складировать легковоспламеняющиеся вещи, например, стопки макулатуры, старую мебель, теплую одежду. Все это может стать пищей для бушующего пламени. От высокой температуры (из-за огня) стекла квартиры легко могут лопнуть, и это приведет уже к возгоранию жилой площади.

Пожар – это страшное бедствие и не стоит пренебрегеать техникой противопожарной безопасности. Храните на балконе огнетушитель, на дворе XXI век и они продаются повсеместно, или поставьте хотя бы ведро с песком. Сложность тушения пожаров на балконах и лоджиях заключается в том, что зачастую приходится разворачивать высотную технику, а это занимает дополнительное время.

Другие важные правила безопасного использования балконов предписывают хранение чистящих веществ и аэрозолей в металлических ящиках, прикрытых сверху плотными крышками или несгораемым материалом. Если у вас имеется пожарный люк или лестница, то всегда держите проход к ним свободными. Вы в праве требовать того же от соседей, ведь это может спасти вашу жизнь во время пожара.

Если не удалось предотвратить пожар, первым делом позвоните в МЧС по номеру «01» со стационарного или «101» с мобильного телефона. Сообщите дежурному, что горит, точный адрес пожара, подъезд, этаж и код домофона. В ожидании пожарных выведите на улицу детей и престарелых, сообщите соседям о пожаре. Попытайтесь потушить огонь подручными средствами (водой, стиральным порошком, мокрой плотной тканью, землей из-под цветов и т. п.). Если самостоятельно справиться с огнем не удается, то немедленно покиньте балкон, плотно закрыв за собой дверь и форточки, не создавайте сквозняк. И помните, что пожар намного легче предотвратить, чем потушить.