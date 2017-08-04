Метро "Проспект Просвещения" закрыто из-за подозрительного предмета

Станция метро "Проспект Просвещения" закрыта на вход и выход. Причиной закрытия стал очередной бесхозный предмет, обнаруженный на платформе.

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, бесхоз на платформе первого пути станции "Проспект Просвещения" обнаружили 4 августа в 12:52. Место находки оцеплено.

Пассажиров со станции вывели.

Поезда следуют по "синей" ветке без остановки в обе стороны.