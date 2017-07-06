Распространение огня на заводе в Металлострое удалось остановить

Распространение огня на заводе «Невские краски» в Металлострое удалось остановить.

В четверг вечером загорелся один из ангаров завода, площадь возгорания составила почти пять тыс. кв. метров. Первый пожарный расчет прибыл в 17:05. К настоящему моменту ранг пожара повышали уже несколько раз - до третьего. На место выехали 178 спасателей и 42 машины. На помощь огнеборцам также прибыли два вертолета и специальный пожарный поезд.

На месте пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.