У "Новочеркасской" из-за подозрительного свертка встали трамваи

В Красногвардейском районе Петербурга встали трамваи. Движение электротранспорта было парализовано из-за найденного 20 апреля днем подозрительного свертка в одном из трамваев.
Подозрительный предмет был обнаружен около 11:30 в трамвае 10 маршрута, напротив станции метро "Новочеркасская". Пассажиров эвакуировали из вагона, чтобы прибывшая полиция проверила безопасность находки.
По словам очевидцев, электротранспорт не идет в сторону Дальневосточного проспекта. "Фонтанка" со ссылкой на пресс-служба Горэлектротранса уточняет, что движение отведено, и трамваи до "Новочеркасской" временно не доезжают.