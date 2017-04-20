У "Новочеркасской" из-за подозрительного свертка встали трамваи

Лучшее в Петербурге

Сказки на ночь: как пройдет «Библионочь 2017» в Петербурге (АФИША)

В пятницу вечером, 21 апреля, библиотеки Северной столицы будут открыты до поздней ночи. «Санкт-Петербург.ру» представляет десять заведений для книголюбов, где в этот вечер посетителей ждут самые неожиданные и интересные мастер-классы, лекции и перфомансы.

Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».