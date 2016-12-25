Минобороны обнародовало список погибших в результате крушения Ту-154

Министерство обороны РФ опубликовала список пассажиров, находящихся на потерпевшем крушение самолете ТУ-154. Утром в воскресенье, 25 декабря, пропал с радаров самолет Ту-154 Минобороны РФ, вылетевший с аэродрома Адлера в сирийскую Латакию. Позже выяснилось, что самолет упал в Черном море, его обломки обломки были обнаружены в 1,5 километра от сочинского побережья на глубине 50-70 метров.

По данным военного ведомства, на борту Ту-154 находились российские военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов. Всего 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира.

Среди пассажиров была Елизавета Глинка, известная как "Доктор Лиза". Ранее поступала информация о том, что Елизавета Глинка летела этим рейсом из Москвы в Сочи, но не направлялась далее в Сирию. По информации Life.Ru с ссылкой на источник в экстренных службах Краснодарского края, Глинка не прошла контроль, и ее убрали из списков летящих. Пресс-секретарь Глинки не в курсе информации о ее нахождении на борту.

Как сообщает "Комсомольская правда", журналистов на базу "Хмеймим" в Сирию на борту Ту-154 сопровождал сотрудник Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России Сергей Абросимов. Его телефон молчит. Стали известны имена журналистов Первого канал. Среди них корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. На борту также находилась съемочная группа "Звезды" из трех человек.

Все участники хора Ансамбля песни и пляски имени А. В. Александрова, кроме троих солистов, находились на борту разбившегося в Сочи самолета Ту-154. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего солиста ансамбля Вадима Ананьева.

"У меня родился ребенок, теперь в семье трое маленьких детей. Я подошел к руководителю ансамбля и попросил остаться. Кроме того, завтра должно было быть выступление, поэтому решили оставить меня и еще солистов - Валерия Гавва и Бориса Дьякова. А остальные из хора все полетели", - сказал Ананьев, уточнив, что из оркестра должны были лететь только игравшие на баяне и балалайке.

Он также отметил, что не располагает точной информацией, летел ли с коллективом художественный руководитель Валерий Халилов, а также были ли на борту участники балетной группы. Согласно спискам пассажиров, опубликованных на сайте Минобороны РФ, Валерий Халилов числился на борту упавшего самолета.

Министерство обороны открыло "горячую линию" в связи с крушением самолета, ее номер: 8-800-100-18-86.