Разбился самолет Ту-154 Минобороны РФ: что известно о крушении

В качестве основных версий крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, летевшего, по предварнительным данным, из Сочи в Сирию, рассматриваются техническая неисправность или ошибка пилотирования.

Пресс-служба Минобороны России ранее сообщила, что утром 25 декабря при выполнении планового перелета с аэродрома Адлера пропала отметка с радиолокационных радаров самолета Ту-154 после взлета. Позднее в военном ведомстве уточнили, что в 1,5 км от черноморского побережья Сочи на глубине 50-70 метров обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.

Как уточняет РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах, самолет Минобороны России, должен был лететь в сирийскую Латакию.

На борту были 83 пассажира и восемь членов экипажа. В пресс-службе Минобороны уточнили, что на Ту-154 находились военнослужащие, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять журналистов. Как пишут сами СМИ, в числе них были журналисты телеканала «Звезда», Первого канала и НТВ. Минобороны РФ опубликовала список находящихся на борту пассажиров. Также военное ведомство опубликовало телефон горячей линии - 8-800-100-18-86.

На месте падения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море обнаружили тело одного погибшего. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

«В шести километрах от береговой линии Сочи найдено тело погибшего в результате катастрофы самолета Ту-154 Минобороны РФ. Тело поднято на борт спасательного судна», — уточнил генерал-майор.

По информации ТАСС, на месте падения также найдены документы журналистов Первого канала.

Следственный комитет России по факту крушения самолета Минобороны возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия».

Карта представлена на официальном сайте Минобороны РФ

В настоящее время рассматриваются две основные версии крушения Ту-154 - техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. По словам председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Озерова, теракт исключен.

«Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии, - цитирует Озерова РИА «Новости». - Самолет должен был совершить после взлета разворот над морем, может быть, не вышел на нужную траекторию».

К поискам лайнера привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Сочи, в городе создан городской оперативный штаб по поиску обломков упавшего в море самолета Минобороны. Министр обороны Сергей Шойгу проводит совещание по видеоконференцсвязи с руководством Вооруженных сил по организации поисково-спасательных мероприятий, уточняет РИА «Новости».

Владимиру Путину доложили об исчезновении самолета с радаров, президент получает всю информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы. Отдельных распоряжений со стороны президента РФ Владимира Путина в связи крушением лайнера пока не поступило. Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, на случай подобных ситуаций существует определенный сценарий, который сейчас реализуется.