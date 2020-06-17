Отдел по особо важным делам СК РФ Ленобласти провёл обыски на двух промплощадках МПБО-2

Следователи по особо важным делам СК РФ Ленобласти 16 июня провели обыски на двух промплощадках мусороперерабатывающего предприятия «МПБО-2»: на территории завода в Янино-1 и в филиале на Волхонском шоссе. В рамках проведенного следственного действия были изъяты документы и электронные носители, представляющие интерес для продолжающегося расследования.

Уголовное дело по ч.1 ст. 247 УК РФ за нарушение правил обращения с экологически опасными отходами было возбуждено в отношении предприятия «МПБО-2» 17 апреля 2020 года. Причиной инициации расследования стали жалобы жителей на ухудшение самочувствия, регулярные сообщения СМИ, работа экоактивистов, выявивших многочисленные нарушения природоохранного законодательства, а также игнорирование руководством завода мер административного воздействия со стороны надзорных органов.

Движение «Зелёный Фронт», осуществляющее мониторинг экообстановки в Петербурге и Ленобласти, выявило факты загрязнения окружающей среды: мусорный фильтрат отравлял почвы, стоки загрязняли водные объекты (ручей Нарвин, а также реки Оккервиль и Нева). Также проведенная ранее Роспотребнадзором проверка показала загрязнение атмосферы трихлометаном (хлороформ).

30 апреля 2020 года директору «МПБО-2» Тихону Шмелеву было предъявлено обвинение. По данным СК РФ, именно руководитель завода, являющийся должностным лицом, допустил ненадлежащее хранение, складирование отходов, переработать которые МПЗ не мог (свыше 40 000 тонн в зоне временного хранения).

Руководство завода, игнорируя факт возбужденного уголовного дела и предъявленного обвинения, пыталось избавиться от отходов по схеме, предполагающей «криминальный характер». В рамках мониторинга 19 мая «Зелёный Фронт» зафиксировал, как с территории «МПБО-2» выехал нагруженный необработанным мусором и компостом грузовик, который совершил выгрузку на территории «ЛСР. Базовые». По данным источников, впоследствии мусор был транспортирован в Низино. По факту вывоза мусора, имеющего незаконный характер, «Зелёный Фронт» обратился в правоохранительные органы.

Несмотря на широкий общественный резонанс и внимание СМИ к мусорной проблеме «МПБО-2», директор завода Тихон Шмелев отказывался вести диалог с журналистами и активистами. Лишь после оказанного давления активистам удалось назначить проведение комиссионного обследования, которое было проведено 3 июня 2020 года.

Проверка подтвердила худшие опасения: территория предприятия захламлена неэкологичными отходами, а мусорный фильтрат продолжает вытекать за территорию завода. На ликвидацию свалки у предприятия денег нет. Тем не менее, 11 июня стало известно, что «МПБО-2» объявил тендер на поиск контрагента, который вывезет с территории завода мусор. Начальная цена контракта – 138,5 млн рублей. На госзакупку обратили внимание активисты, поставившие перед Шмелевым вопрос: как завод будет сепарировать мусор, где в общей куче лежат отходы 3 и 4 класса опасности.

25 мая 2020 года стало известно о кадровых перестановках в комитете по благоустройству – контракт с зампредседателя Кириллом Пащенко, отвечающим за «мусорную реформу» и работу отраслевых заводов, не был продлён. Это актуализировало проблему с «МПБО-2», так как возникла неопределенность в дальнейшем решении проблем предприятия. По этому вопросу СМИ обращались за комментарием к вице-губернатору по ЖКХ и благоустройству Николю Бондаренко. Однако в Петербурге не проявили должного участия, а в Смольном проигнорировали запрос. По мнению редакции Neva.Today, отправлявшей запрос вице-губернатору, Бондаренко не вышел на контакт с прессой из-за возможного нежелания отвечать на острые вопросы, связанные с проблемами жителей и коррупцией.