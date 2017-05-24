Невский перекрыт из-за бесхозной сумки

Невский проспект частично перекрыт из-за оставленной сумки.

Черная сумка была найдена справа от арки Главного штаба на Невском проспекте около 14:15 24 мая, сообщает "Фонтанка" со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и области.

Выйти с Дворцовой площади можно только в районе набережной реки Мойки или в сторону Эрмитажа. Движение по Невскому проспекту временно затруднено.

Фото: "Фонтанка"