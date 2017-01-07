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Пять тысяч человек в Мурино остались без света и воды

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© Фото: brightwallpapers.com.ua

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Обесточил поселок автобус, врезавшийся в опору линии элетропередач.

В Мурино практически пять тысяч человек остались без света и воды из-за аварии на электросетях.

Как пояснили в местной администрации, авария на электросетях во Всеволожском районе Ленинградской области оставила насосную станцию в Мурино без питания.

"Авария произошла около двух часов дня седьмого января на сетях филиала "Ленэнерго". Без электричества осталась насосная станция. В зоне отключения находится 16 многоквартирных домов, в которых проживает 4700 человек", - цитирует 47news главу администрации Мурино Валерия Гаркавого.

Как сообщили "Санкт-Петербург.ру" в Ленэнерго, сотрудники предприятия уже восстанавливают электроснабжение в поселке Мурино.

В пресс-службе предприятия пояснили, что причиной отключения света стало ДТП: автобус повредил опору и порвал провода на воздушной линии 10 кВ. Специалисты Ленэнерго прибыли на место происшествия для ремонта линии, в поселок также направлены дизель-генераторные установки для подключения социально значимых объектов. Отключение, по информации Ленэнерго, затронуло небольшую часть жителей Мурино.

Свет обещают восстановить в течение двух-трех часов.

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