У пассажирского поезда Самара - Петербург отцепился вагон

Пассажирский поезд из Самары в Петербург прибыл в Северную столицу с часовым опозданием. Причиной задержки стала отцепка вагона, произошедшая в Новгородской области.

Как сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги (ОЖД), это случилось по техническим причинам. Пассажиры отцепившегося вагона были пересажены на свободные места в составе.

"В 08:47 мск на станции Угловка Октябрьской железной дороги ввиду технических причин произошла отцепка вагона № 3 в поезде № 338 сообщением Самара - Санкт-Петербург, - сказали в пресс-службе ОЖД. - На месте происшествия работают специалисты. Ожидаемая задержка поезда составит порядка двух часов".

Однако задержку удалось сократить до часа - поезд прибыл в Петербург в 12:55 вместо 12:02 по графику.