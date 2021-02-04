На водителя автобуса, попавшего в ДТП по дороге в Зеленогорск, завели уголовное дело

В Санкт-Петербурге в Курортном районе ехавший в Зеленогорск автобус, попал в смертельное ДТП, в котором один из пассажиров погиб, а четверо других получили травмы. В результате на водителя транспортного средства заведено уголовное дело.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что мужчина, находящийся в момент аварии за рулем, задержан сотрудниками полиции. Водителя обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обстоятельства данного происшествия выясняются.