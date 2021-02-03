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В Петербурге впервые назначили обязательные работы участнику несогласованной акции

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© Фото: pixabay.com

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Решение было вынесено Колпинским районным судом.

Максим Горюнов, задержанный в ходе несанкционированного митинга на Пионерской площади 31 января, получил 50 часов обязательных работ.

Задержанный был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ Колпинским районным судом Санкт-Петербурга. Горюнов не признал свою вину в суде, по его словам, он не являлся участником акции, а просто находился на Пионерской площади во время несанкционированного митинга.

По информации, предоставленной в пресс-службе городских судов, обязательные работы впервые назначаются судом за весь период акций. Раннее наказанием за подобные нарушения являлся штраф суммой до 20 000 рублей или административный арест сроком до 15 суток.

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