В Петербурге пожарный автомобиль сбил пожилую женщину

По информации, которая была опубликована в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», пожарная машина с включенными фарами сбила пожилую гражданку Петербурга, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу.

Инцидент произошел на месте пересечения Ленинского проспекта с проспектом Кузнецова. Как сообщают очевидцы происшествия, автомобиль двигался по направлению к загоревшейся неподалеку машине на красный сигнал светофора. В момент происшествия дорогу переходили люди. Некоторые успели отскочить, однако, автомобиль наехал на пожилую женщину, которая не успела среагировать.

О состоянии пострадавшей на данный момент ничего не известно.

На месте происшествия находятся сотрудники полиции и скорая помощь. В настоящее время все обстоятельства инцидента выясняются.