Стали известны подробности смертельного ДТП на Приморском шоссе

Автомобильная авария произошла в 15:36 у поселка Солнечное на Приморском шоссе в Санкт-Петербурге.

Автобус, следующий по маршруту К-305, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии погибла женщина 1949 года рождения. Еще двое пассажиров 2002 года рождения получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

В настоящее время причина происшествия выясняется дознавателями. Комитет по транспорту осуществляет контроль над расследованием инцидента.