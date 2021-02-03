5 участников несогласованной акции 2 февраля получили штрафы

Кировский районный суд оштрафовал пятерых граждан, участвовавших в несанкционированном митинге 2 февраля.

По информации, которая была предоставлена Объединенной пресс-службой судов Петербурга, пятерых участников протеста привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Административные дела также рассматриваются в Колпинском, Московском, Фрунзенском районных судах Санкт-Петербурга. Напомним, несогласованные акции проходили во многих городах России также 31 и 23 января.