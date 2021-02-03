Депутат ЗакСа Ленобласти задержан за взятку

В Петербурге ФСБ задержало депутата из Ленинградской области при попытке получения взятки. Региональное управление ФСБ подозревает депутата Законодательного собрания в покушении на мошенничество. Об этом сообщает петербургский Следственный комитет.

Согласно версии следствия, парламентарий узнал о проверке коммерческой фирмы правоохранительными органами и решил совершить мошеннические действия. Так, депутат угрожал предпринимателям, что полиция привлечет их к уголовной ответственности и предложил урегулировать этот вопрос за 3 млн рублей.

В итоге депутат был задержан при получении наличных денег в размере 155 тысяч рублей. Остальные банкноты, как и полагается, были фальшивыми. Вскоре депутату выдвинут обвинение и установят меру пресечения.