Около 130 домов на Проспекте Ветеранов остались без горячей воды

В Санкт-Петербурге на Проспекте Ветеранов 130 домов остались без горячей воды и отопления. Все дело в ненадежных участках трубопровода , которые были обнаружены при помощи акустических датчиков. Работники ГУП «ТЭК СПб» пытаются устранить неполадки с 12 часов дня 2 февраля.

Ремонтная бригада сообщает, что трубы должны отремонтировать к 01:00 и 08:00 в среду, 3 февраля.

«В зоне ограничения теплоснабжения и горячей воды 130 зданий. Кроме того, предприятие рекомендовало поставить на проток 11 зданий, в том числе 9 многоквартирных домов и детское учреждение», — заявили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».