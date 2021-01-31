В Петербурге задержали мужчину, ударившего бойца ОМОНа во время митинга

В Петербурге сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, подозреваемый в применении насилия к бойцу ОМОНа во время несанкционированного митинга.

Согласно информации, которая была предоставлена СУ СК России по Санкт-Петербургу, 31 января на Пионерской площади подозреваемый нанес не менее двух ударов кулаком в область головы бойца ОМОНа.

Мужчину задержали после того, как были проведены следственные действия. Как сообщают в Следственном комитете, в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти ( ч. 1 ст. 318 УК Российской Федерации). В настоящее время принимается решение по вопросу об аресте подозреваемого.