В Петербурге задержали мошенников, обманувших пенсионерку на 13 тысяч рублей

Правоохранительные органы задержали мужчин, подозреваемых в обмане 92-летней пенсионерки из Петербурга и вымогательстве 12, 8 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, пенсионерка из Петергофа обратилась в полицию 10 дней назад и сообщила о том, что неизвестные пришли к ней домой с целью проверить водоснабжение. Квартира находится на Гостилицком шоссе.

Как удалось установить, мужчины настояли на установке специального прибора, отслеживающего протечки воды в ванной и потребовали оплату в размере 12,8 тысяч рублей.

По факту мошенничества уже возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Сланцев и 24-летнего жителя Крыма.