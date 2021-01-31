Петербургский санитар попал под обстрел

В Петербурге санитар одного из мединститутов города был обстрелян неизвестным мужчиной. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что в районе 15 часов 30 января санитар двигался на автомобиле Renault Sandero, а при въезде на Кантемировский мост по нему начал стрелять неизвестный из автомобиля BMW 520. Злоумышленник стрелял по 46-летнему санитару и его автомобилю из пневматического оружия.

На данный момент правоохранители устанавливают все факты происшествия и разыскивают водителя BMW.