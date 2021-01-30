Массового ДТП с участием автобусом случилось на Киевском шоссе

Обстоятельства случившегося выясняются. Сообщений о пострадавших в ходе аварии пока не поступили.

Сегодня, в субботу, 30 января, на Киевском шоссе случилась массовая авария, о случившемся рассказали очевидцы и свидетели в социальных сетях.

"Замес на Киевском шоссе из 4-х машин, не доезжая Волхонского шоссе по направлению в город",- так прокомментировал ситуацию петербуржец.

В сети опубликовали кадры, на которых видно, что дорогу не поделили три легковых автомобиля и автобус. Столкновение машин привело к тому, что была занята большая часть проезжей части, дорога в участке аварии оказалась затруднительной для проезда. Точной информации по причинам аварии пока не поступало.