Превышение нормы сероводорода в 12 раз убило молодого работника предприятия в Киришах

Из-за ЧП в Киришах умер сотрудник химической компании. Медики не смогли спасти сотрудника. Его коллега также был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Оба сотрудника, по предварительным оценкам медиков, были отравлены ядовитым газом.

Роспотребнадзор сегодня проинформировал о проведении проверки по поводу выброса сероводорода в промышленной зоне города Кириши. На предприятии осуществляется производство битума.

Погибший оказался 25-летним мужчиной, который родом из Новгородской области. Молодой человек был зарегистрирован в деревне Мотохово, которая находится под Киришами, он работал в АО "Хэлп-Ойл".

Мужчина был доставлен с территории этого предприятия в промзоне на улице Победы в Киришскую районную больницу. Там же мужчина скончался вчера вечером, 29 января.

По информации экстренных службах, врачи предварительной считают, что смерть вызвало отравление газом.