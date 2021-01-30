Расклейщики оскорбляющих полицию материалов задержаны в Санкт-Петербурге

Сотрудники полиции задержали двух граждан, которые занимались расклейкой материала, который оскорблял правоохранительные органы. Сейчас сотрудники органов ведут проверку молодых людей на причастность их к призывам к участию в незаконных акциях.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщают, что во вторник 26 января сотрудники подземного транспорта сообщили о том, что в метрополитене на станции "Приморская" были обнаружены четыре наклейки с оскорбительными материалами. Оскорбления были в сторону правоохранительных органов.

"Полицейские установили личности двух молодых людей, причастных к правонарушению: ими оказались жители деревни Старая Всеволожского района Ленобласти. Приятели - 25-летний Кирилл и 27-летний Евгений, - подрабатывали ремонтом квартир. Молодые люди доставлены в полицию. Идет проверка доставленных на причастность к призывам к незаконным действиям", - сообщает пресс-служба.