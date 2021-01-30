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Расклейщики оскорбляющих полицию материалов задержаны в Санкт-Петербурге

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© Фото: pixabay.com

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Они были задержаны на одной из станций метро города.

Сотрудники полиции задержали двух граждан, которые занимались расклейкой материала, который оскорблял правоохранительные органы. Сейчас сотрудники органов ведут проверку молодых людей на причастность их к призывам к участию в незаконных акциях.

В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщают, что во вторник 26 января сотрудники подземного транспорта сообщили о том, что в метрополитене на станции "Приморская" были обнаружены четыре наклейки с оскорбительными материалами. Оскорбления были в сторону правоохранительных органов.

"Полицейские установили личности двух молодых людей, причастных к правонарушению: ими оказались жители деревни Старая Всеволожского района Ленобласти. Приятели - 25-летний Кирилл и 27-летний Евгений, - подрабатывали ремонтом квартир. Молодые люди доставлены в полицию. Идет проверка доставленных на причастность к призывам к незаконным действиям", - сообщает пресс-служба.

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