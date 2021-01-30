Метрополитен Петербурга получил письмо с угрозами терактами

В метрополитен Санкт-Петербурга сегодня днём 30 января поступило письмо с тревожным содержанием. Авторы письма сообщили, что намереваются"разрушить режим", но из-за границы, однако выругались по-русски.

Письмо было доставлено во второй половине дня. В содержании говорится, что на территории городского подземного транспорта заложены самодельные взрывные устройства. По словам авторов письма, взрывные устройства заранее были помещены в две сумки, также ещё одно было спрятано под вагоном в одном из депо метро. Помимо этого бомба была также размещена в двух электробусах, по информации в сообщении.

Авторы письма также сообщили, что привести взрывчатые устройства в действие якобы должны двое "смертников", а авторы письма сейчас находятся на территории соседнего государства. Составители письма хотели наблюдать со стороны, как разрушается режим под терактами в Санкт-Петербурге.

В конце письма его авторы заявили ещё несколько угроз, также при этом выругались матом и приложили к письму якобы свои паспорта.

Правоохранительные органы не сомневаются, что приложенные документы не принадлежат авторам письма. Их уже проверили, по её результатам документы принадлежат московским врачам.

Пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга сообщила, что территория уже обследована, опасных предметов не было обнаружено. Петербургская подземка работает в обычном режиме.