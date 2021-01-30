Нижегородец в Петербурге после гонок с полицией лишился мерседеса и прав

В Санкт-Петербурге нижегородский автомобилист гнался два километра от ГИБДД. Он был абсолютно уверен в своей правоте. Результаты по алкотестеру доказали, что автовладелец нарушил закон. Однако водитель был не согласен даже с алкотестером.

По информации "Дорожного инспектора" в социальной сети "ВКонтакте", вчера, 30 января, примерно в 3 часов ночи сотрудники ДПС ОСБ №2 заметили на Планерном виадуке "Мерседес" с нижегородскими номерами. Сотрудники дали водителю сигнал остановиться. Однако автомобилист проигнорировал сигнал сотрудников и решил проехать мимо. Полицейским удалось остановить мерседес только через два километра, они доехали до Планерной улицы, дома 19, корпус четыре.

За рулём "Мерседеса" оказался 28-летний мужчина из города Нижний Новгород. Автовладелец сначала был согласен пройти алкотестер, результаты которого показали 0,706 мг/л. Затем гражданин решил, что не согласен с результатами. Он выразил отказ пройти медосвительствование. Более того водитель заявил, что ни о чём не жалеет, так как никто не пострадал, ДТП не было, а также он сказал, что ситуация у него находилась под полным контролем.

Сотрудники ГИБДД оформили гражданина за то, что он не остановился по требованию ГИБДД и отказался от медосвительствования. Автовладельцу грозит выплата штрафа в размере 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.