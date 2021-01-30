Сожителя девушки, выпавшей из окна в Мурино, удалось задержать

Во Всеволожском районе Ленинградской области следователям удалось задержать мужчину, подозреваемого в гибели девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

Напомним, 25 января был найден труп 22-летней девушки у дома № 59/2 на улице Шоссе в Лаврики. Девушка последние несколько месяцев проживала с 24-летним мужчиной по имени Алексей. Именно его сейчас подозревают в смерти девушки.

Ранее Алексей утверждал, что он не причастен и девушка сама его била и издевалась над ним. Однако недавно опубликовали кадры с камер видеонаблюдения, где ясно видно, что мужчина насильно тащил девушку в квартиру, избивал ее и был неадекватен.

По окончании допросов мужчине предъявят обвинение.