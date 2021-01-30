Профессор, объявивший Холокост мифом, госпитализирован и прооперирован

В четверг, 28 января, Владимиру Матвееву стало плохо и его экстренно доставили в больницу на скорой. 29 января профессору прооперировали сердце и на данный момент он находится в реанимационной палате.

Напомним, преподавателя СПБГЭУ Владимира Матвеева уволили из университета РАНХиГС после его высказывания о Холокосте. Во время конференции для учителей Ленобласти профессор назвал геноцид евреев выдумкой и большим преувеличением назвал количество жертв.

Владимир Матвеев утверждает, что его «довели» до сердечной операции. Ему названивали и упрекали его за слова, сказанные на конференции. Усугубило ситуации еще то, что конференция состоялась накануне Дня памяти жертв Холокоста.