Мужчина, толкавший омоновца 23 января на Невском проспекте, отправлен в СИЗО до 22 марта

Нападение на силовиков на протестной акции 23 января, проходившей на Невском проспекте в Петербурге, закончилось для мужчины по фамилии Ломов судом. Теперь мужчина отправлен в следственный изолятор. Соответствующее решение вынес Куйбышевский районный суд.

«На почве неприязненного отношения Ломов не менее трех раз толкнул руками и корпусом тела сотрудника ОМОН, а затем не менее двух раз толкнул руками и корпусом полицейского», - утверждают в петербургской объединенной пресс-службе судов.

Известно, что участник незаконной акции лишь частично признал вину. В СИЗО Ломов пробудет минимум до 22 марта 2021 года.