В Киришах в результате выброса сероводорода на заводе погиб человек

На юго-востоке Ленинградской области в городе Кириши произошел выброс сероводорода. Происшествие случилось в промзоне на территории завода по производству битума.

В результате несчастного случая один человек погиб. Кроме того, есть один пострадавший. Он был экстренно госпитализирован и сейчас его состояние медики оценивают как стабильное. Об этом сообщает администрация региона.

На данный момент в квартал города Кириши, где проживают люди, были взяты пробы воздуха для проведения экспертиз. Недопустимый уровень вредных средств выявить не удалось. Исследованиями занимались работники химико-радиометрической лаборатории управления по обеспечению защиты населения Ленинградской области.