Житель Балашихи поджег жену во время ссоры

По информации, которая была предоставлена пресс-службой ГУМВД по Московской области, россиянин поджег свою супругу в результате ссоры.

Инцидент произошел на улице Дмитрова. Соседи супругов сообщили сотрудникам полиции о пожаре, вспыхнувшем в одной из квартир. Жители дома услышали хлопок, после чего заметили возгорание. По предварительным данным, в процессе ссоры, мужчина облил супругу горючей жидкостью и поджег ее. В результате инцидента оба супруга пострадали. Мужчина не был госпитализирован, а его супруге понадобилась помощь врачей, женщину сразу увезли в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.