На Ломоносовском проспекте в ДТП погиб водитель Land Rover

Смертельная авария произошла в Ломоносовском районе Ленинградской области в пятницу, 29 января около восьми часов утра. На трассе «Подъезд к массиву Кузнецы» автомобиль марки Land Rover, который двигался от автодороги «А-118» по направлению к деревне Назино, слетел в кювет и перевернулся.

Согласно информации, которая была предоставлена в Главном управлении МВД Российской Федерации по Петербургу и Ленинградской области, мужчина, который находился за рулем автомобиля Land Rover в момент аварии, скончался на месте.

В данный момент обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия выясняются.