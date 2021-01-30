На трассе "Кировск - Большая Ижора" произошло смертельное ДТП

Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое людей, произошло на автодороге А-120 «Кировск – Большая Ижора».

Инцидент произошел в субботу, 29 января. На 109 километре 28-летний мужчина, находящийся за рулем автомобиля «ВИС», при обгоне врезался во встречный автомобиль Scania с полуприцепом, которым управлял 50-летний мужчина.

По информации, которая была предоставлена пресс-службой ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате аварии водитель и 30-летний пассажир легкового автомобиля скончались на месте. Водитель грузовика был госпитализирован. Его состояния оценивается как тяжелое. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку по факту аварии.