В центре Петербурга заметили скопление машин сотрудников правоохранительных органов

В центре города 30 января заметили росгвардейцев и полицейских, которые следят за порядком сразу в нескольких местах.

Горожане считают, что скопление машин сотрудников правоохранительных органов обусловлено приближением несанкционированных митингов, которые запланированы на воскресенье, 31 января.

Автомобили Росгвардии и МВД находятся на Итальянской улицы, а также у станции метро «Гостиный двор». В воскресенье в Петербурге и других городах страны пройдут митинги в поддержку Алексея Навального. Предыдущая акция состоялась 23 января. Власти предупреждают об уголовной ответственности, которую может повлечь участие в несанкционированном митинге.