Жительница Петербурга "заминировала" отдел полиции

Местная жительница, сообщившая о бомбе в полицейском участке, была задержана в Приморском районе.

Сообщение о бомбе поступило сотрудникам правоохранительных органов вечером в субботу, 29 января. Женщина сообщила, что отдел полиции, расположенный на улице Ильюшина заминирован.

Участок был проверен, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Сотрудники полиции не эвакуировались.

Звонящей оказалась 42-летняя петербурженка, которая проживает на улице Оптиков. Петербурженка была доставлена в полицейский участок. В 2015 году задержанная получила штраф за фиктивную постановку на учет мигранта.

В настоящее время принимается решение о возбуждении уголовного дела.