Сотрудника службы безопасности подозревают в разбойном нападении на жителя Петербурга

Подозреваемый в нападении на мужчину был задержан в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

23 января в алкомаркете на проспекте Энергетиков двое неизвестных заявили мужчине, что его подозревают в хищении дорогого алкоголя, после этого ему нанесли удар по лицу и, заведя в подсобное помещение, с помощью угроз вынудили отдать 10 000 рублей.

По информации, которая была предоставлена в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области, мужчина отдал злоумышленникам 5 000 рублей и еще 4 200 рублей перевел на карту.

29 января подозреваемый в нападении был задержан. Им оказался 24-летний мужчина из Владимирской области, который работает сотрудников службы безопасности коммерческой организации. Возбуждено уголовное дело.