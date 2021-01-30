В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в хищении алкоголя из магазина на Загребском бульваре

Во Фрунзенском районе северной столицы неизвестный мужчина похитил товар из винного магазина. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого.

Инцидент произошел 21 января в магазине на Загребском бульваре. Сотрудникам полиции сообщили об открытом хищении алкоголя из торгового зала. Злоумышленник скрылся с места преступления.

По информации, которая была предоставлена в Главном управлении МВ РФ по Петербургу и Ленинградской области, 29 января сотрудниками правоохранительных органов был задержан подозреваемый, которым оказался 27-летний безработный мужчина. Его задержали рядом с домом №50 по Малой Балканской улице.

Подозреваемый уже имеет несколько судимостей. Возбуждено уголовное дело.