В пожаре в Кингисеппе погиб мужчина

В ночь на субботу, 30 января, пожарные ликвидировали огонь в жилом доме в Кингисеппе. Сообщается, что в пожаре погиб мужчина.

Возгорание произошло в одном из домов на улице Воровского. Как отмечают в ГУ МЧС РФ по области, пожар тушили 12 человек личного состава МЧС, для ликвидации огня понадобилось 3 единицы спецтехники.

Во время пожара в квартире погиб 48-летний мужчина. Тело погибшего было обнаружено сотрудниками пожарно-спасательной части. Огонь распространился на территории площадью 10 квадратных метров. В настоящее время причины возгорания выясняют.