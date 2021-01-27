В Выборгском районе произошло ДТП с участием машины скорой помощи

В Санкт-Петербурге, в среду, 27 января, в Выборгском районе на перекрестке Большого Сампсониевского проспекта и Кантемировской улицы произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и автомобиля «Логан». Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

«"Логан" стоит без морды, а скорая лежит на боку. В скорой были врачи и пациент», — рассказал один из очевидцев.

Предполагается, что проходящие мимо люди начали помогать выбираться пострадавшим из машины. После этого случая, пользователи сразу высказали свое негодование в адрес водителей и попросили их впредь быть очень аккуратными на дорогах, а также всегда пропускать машину скорой помощи.