Более 200 петербуржцев получили травмы от падений на ледяных дорогах

В Санкт-Петербурге до их пор наблюдается переменчивая погода — то мороз, то плюсовая температура. Из-за сложившихся таких погодных условий, улицы и дороги стали покрываться льдом, вследствие чего много петербуржцев стали получать травмы после падений на дорогах.

Антон Повзун, главврач НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, сообщил, что за все время с начала зимнего периода уже около 200 человек обратились за медицинской помощью поле падений на ледяных дорогах города.

Кроме того, медик сообщил о 155 жителях Петербурга, которые получили травмы в декабре, а в январе — 63. При этом 62 петербуржцам понадобилась серьезная квалифицированная помощь.