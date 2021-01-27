Батареи перестали греть жителей Невского и Колпинского районов

В социальной сети «ВКонтакте» петербуржцы пожаловались на отсутствие отопления. Соответствующая информация появилась в группе «Рыбацкое – наш район».

Дело в том, что в Колпинском и Невском районе отключили отопление. Так, стало холодно в домах на Рыбацком и шлиссельбургском проспектах и на улицах Караваевская, Устинова и Прибрежная. Вероятно, отопление отключили в связи с плановыми работами на линии. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о приближающихся заморозках в Петербурге и Ленобласти. Минусовая температура начнется уже с ближайшей пятницы.