В Ленобласти «накрыли» нарколабораторию

В Ленинградской области в поселке Павлово была найдена подпольная нарколаборатория. Там производили наркотики и правоохранительные органы смогли изъять 13 кг запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В лаборатории по производству наркотиков задержали двух человек, которые занимались изготовлением веществ. Примечательно, что мужчины уже были замечены в незаконном обороте наркотиков.

Кроме того, на месте были найдены все необходимые средства и предметы для создания запрещенных препаратов.