В Петербурге подростка госпитализировали с травмой глаза после игры с ремнем

Подросток 2006 года рождения повредил глаз, играя с ремнем. Его товарищ 2007 года рождения случайно попал ему по глазу пряжкой ремня.

Сотрудники полиции получили сообщения о произошедшем от работников Детской областной больницы. В больнице сообщили, что у мульчика тяжелое проникающее ранение правого глаза. Подросток был госпитализирован, его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Сотрудниками полиции было установлено, что потерпевший был травмирован в школе-интернат «Ресурсный центр». Травму глаза подросток получил, играя с ремнем вместе со своим товарищем.

О состоянии мальчика на данный момент не сообщается.