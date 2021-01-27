63-летний петербуржец надругался над 11-летней девочкой

11 декабря 2020 года неизвестный напал на 11-летнюю девочку в квартире дома №7 по проспекту Солидарности. 63-летний мужчина совершил над ребенком насильственные действия сексуального характера.

Личность подозреваемого была установлена в ходе расследования уголовного дела следователями следственного отдела по Невскому району. Преступник проживал в одной квартире с пострадавшей девочкой.

25 января текущего года возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Ранее мужчина не был судим. Сообщается, что 63-летнего петербуржца заключили под стражу.