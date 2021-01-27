На Купчинской двое мужчин до смерти избили пенсионера

Об обнаружении тела 72-летнего пенсионера в квартире дома №3 на Купчинской сообщил сотрудникам правоохранительных органов врач скорой помощи 19 января.

На место происшествия прибыли полицейские, которые также обнаружили в квартире 62-летнего мужчину, который получил сотрясение мозга, перелом костей черепа, лицевого скелета и другие травмы. Мужчина был госпитализирован, в настоящее время он находится в реанимации, состояние пострадавшего оценивается врачами как тяжелое.

Полицейские задержали подозреваемых в совершении преступления «по горячим следам». Ими оказались двое мужчин 34 и 33 лет. Один из них привлекался ранее 8 раз оказывался в поле зрения сотрудников правоохранительных органов в связи с нарушением закона.

Возбуждено уголовное дело.