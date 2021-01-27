В Петербурге неизвестный угрожал взорвать аптеку

В Петербурге мужчина вбежал в аптеку «Невис» на Торфяной дороге с пакетом, в котором, по его словам, находилась бомба. О предстоящем «взрыве» он сообщил фармацевту.

Испугавшись, женщина обратилась к сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские прибыли на место происшествия и задержали мужчину «по горячим следам». Злоумышленником оказался петербуржец 1959 года рождения.

В отделе полиции мужчина сообщил о том, что плохо себя чувствует. Он был госпитализирован. Полицейские проверили пакет – взрывчатых веществ в нем обнаружено не было. Принимается решение о возбуждении уголовного дела.