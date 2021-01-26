Жена солиста Мариинского театра нанесла ему удар ножом во время ссоры

Павел Шмулевич, солист Мариинского театра в Санкт-Петербурге, обратился к медикам за помощью из-за ножевого ранения.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что в полицию Адмиралтейского района передали информацию о том, что мужчину с ножевым ранением доставили в больницу. Предполагается, что удар ножом 38-летний мужчина получил во время конфликта с супругой.

На данный момент жизни Шмулевича ничего не угрожает и в ближайшее время он готов выйти на работу.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал, что в Отрадном задержан работник судостроительного завода, который несколько раз пырнул своего коллегу ножом.