Женщину и ее дочь задержали по подозрению в снятии порчи стоимостью в 756 тыс. рублей

Кочующих цыганок задержали в Волхове по подозрению в двух эпизодах «снятия порчи» в Северной столице. Их жертвами стали две петербургские пенсионерки, которые в сумме отдали «псевдогадалкам» около 756 тысяч рублей.

Изначально 55-летняя женщина и ее 35-летняя дочь были задержаны в связи с пятью эпизодами мошенничества в Волхове и Киришах, а также в Ломоносове, Кронштадте и Петергофе, где аферисткам удалось заполучить более 1,6 млн рублей.

Позже полицейские установили причастность и к двум эпизодам «снятия порчи» в Северной столице. Так, 83-летняя пенсионерка из Ломоносова и92-летняя бабушка из Петергофа отдали около 756 тысяч рублей за «псевдообряды».