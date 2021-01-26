Два года петербургская поликлиника помогала МЧС и силовикам незаконно получать страховые выплаты

Стало известно о выдаче поддельных справок для сотрудников полиции и прочих структур. Такие справки выдавала в течение двух лет одна петербургская поликлиника. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Согласно мошеннической схеме, справку для страховых выплат получали сотрудники МЧС, Росгвардии и МВД. Медики «рисовали» им травму, полученную якобы на службе. Такая справка позволяла выйти на пенсию и получать льготы, а также компенсацию в размере миллиона рублей.

Известна и сумма, за которую в больнице подделывали справки – 200 тысяч рублей. Подозревают, что уже более 100 человек воспользовались схемой мошенников.

На данный момент руководство и причастные лица задержаны и устанавливаются все обстоятельства происшествия. В результате проверки обнаружили 4 млн в евро и долларах.