В Кудрово сгорел Mercedes

Во Всеволжском районе Ленинградской области загорелся Mercedes. Возгорание произошло на проспекте Строителей в Кудрово. Горящий автомобиль заметили около 4:56 утра. Согласно информации, которая была предоставлена ГУ МЧС по региону, в результате пожара у легкового автомобиля Mercedes сгорели все сгораемые части.

Пожар удалось ликвидировать к 5:04 утра. С огнем боролись восемь человек личного состава МЧС на двух единицах спецтехники. О пострадавших в результате возгорания автомобиля не сообщается. В данный момент все обстоятельства произошедшего выясняются.