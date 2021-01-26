Сообщили подробности гибели стендап-комика Шаляпина

Сосед стендап-комика Александра Шаляпина рассказал, что ночью услышал крик жены погибшего. По его словам, девушка находилась в шоковом состоянии, в ее глазах был панический страх.

Сосед Шаляпина отметил, что погибший мог злоупотреблять алкоголем. По словам мужчины, он часто видел Шаляпина с отекшим лицом.

Как Санкт-Петербург.Ру сообщал ранее, стендап-комик и актер Александр Шаляпин, принимавший участие в Stаnd Up Show на ТНТ, ушел из жизни в 41 год. О гибели Шаляпина стало известно 25 января. Тело Шаляпина было обнаружено его женой, которая вызвала скорую помощь. Как сообщает директор комика Мария Малякина, в последнее время он находился в депрессии.